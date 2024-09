Stand: 02.09.2024 10:19 Uhr Besucherrekord bei Karl-May-Spielen in Bad Segeberg

Bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg ist am Sonntagabend die Besuchermarke von 400.000 zum vierten Mal in Folge geknackt worden. Nach Angaben der Festspielleitung handelt es sich um eine Besucherin, die in diesem Jahr bereits vier Vorstellungen früher als im Jahr zuvor nach Bad Segeberg kam. Sie wohnt in Hürüp im Kreis Schleswig-Flensburg und bekommt 4.000 Euro. Die Karl-May Spiele am Kalkberg in Bad Segeberg enden mit einer letzten Vorstellung am kommenden Sonntag.

