Stand: 19.06.2024 17:01 Uhr Besonderes EM-Orakel in Glinde

Die Azubis der Stadtverwaltung Glinde (Kreis Stormarn) nutzen ein Umweltprojekt als Orakel für das Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft. Passanten und Passantinnen können ihre Zigarettenstummel in sogenannte Bälle Bins werfen. Das sind zwei Fächer in einem Abstimmungskasten: Das linke Fach sagt Deutschland den Europameistertitel voraus, das rechte spricht dagegen. Die Abstimmung läuft noch bis Anfang Juli. Bisher spreche das Orakel eine klare Sprache, so ein Veranstalter: die meisten Zigarettenstummel sind im "Europameister-Fach" gelandet.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.06.2024 | 16:30 Uhr