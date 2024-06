Stand: 17.06.2024 16:14 Uhr Berufung gegen Urteil wegen illegaler Corona-Impfaktion

Euroimmun-Gründer Winfried Stöcker legt Berufung ein. Anfang Juni hatte das AmtsgerichtLübeck eine Geldstrafe von 250.000 Euro verhängt. Hintergrund ist eine Corona-Impfaktion am Flughafen Blankensee mit einem nicht zugelassenen Präparat. Der 77-jährige Stöcker soll am 27. November 2021 eine illegale Impfaktion am Lübecker Flughafen organisiert haben, bei der Personen mit einem von ihm entwickelten, aber nicht zugelassenen Wirkstoff geimpft wurden.

