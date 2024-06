Stand: 04.06.2024 16:33 Uhr Beratungen nach Messerattacke in Geesthacht

Nachdem an einer Schule in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) ein Kind von einem anderen mit einem Messer schwer verletzt wurde, hat der Sozialausschuss der Stadt zu dem Fall beraten. Am Donnerstagmittag hatte ein 13 Jahre alter Schüler einem Zwölfjährigen an einer Bushaltestelle im Streit mit einem Messer in den Rücken gestochen. Der Junge kam schwer verletzt ins Krankenhaus, konnte die Klinik inzwischen wieder verlassen. Die Polizei ermittelt jetzt die genauen Hintergründe der Tat. Nach dem Angriff hatte am Montag wieder der Unterricht begonnen. Die Schule stellt für zwei Wochen einen Sicherheitsdienst zur Verfügung. Außerdem sind Seelsorger für Gespräche ansprechbar. Von der Polizei seien keine weiteren Maßnahmen geplant, heißt es auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein. Strafrechtliche Konsequenzen wird die Tat nicht haben, weil der Täter minderjährig ist.

