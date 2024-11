Stand: 13.11.2024 09:46 Uhr Bei Schwarzenbek: Bauarbeiter durch Baggerschaufel schwer verletzt

Bei einem schweren Arbeitsunfall in Lanken bei Schwarzenbek im Kreis Herzogtum Lauenburg wurde am Dienstagmittag (12.11.) ein Bauarbeiter am Kopf verletzt. Laut Polizei wurde der Mann gegen 12.30 Uhr auf einer Baustelle an der Bundesstraße 207 von einer Baggerschaufel unglücklich am Kopf getroffen. Ein Rettungsteam und ein Notarzt leisteten sofort Erste Hilfe. Wegen der Schwere der Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der den Verletzten ins Unfallkrankenhaus Hamburg-Boberg brachte. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam und ob die Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.11.2024 | 09:46 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg