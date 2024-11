Stand: 01.11.2024 19:24 Uhr Behörden verbieten Frachter "MRC Mina" die Weiterfahrt

Die Wasserschutzpolizei in Kiel hat einem Tanker in der Kieler Förde die Weiterfahrt verboten. Die Fracht verstößt laut Polizei gegen Sanktionen, die gegen Russland erlassen wurden. Seit zwei Tagen liegt die "MRC Mina" in der Kieler Förde. Die Ladung soll jetzt genauer untersucht werden, so die Polizei. Ursprünglich hatten die Beamten das Schiff wegen eines fehlenden Dokuments kontrolliert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel