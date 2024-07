Stand: 22.07.2024 08:53 Uhr Bauarbeiten am Theodor-Heuss-Ring: Busse fahren anders

Aufgrund von Bauarbeiten am Theodor-Heuss-Ring passt die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) ab Montag die Linienwege einiger Busse an. Betroffen sind nach Angaben der KVG die Linien 45, 71 und 72. Die Haltenstellen Barkauer Kreuz, Hummelwiese und Stormanstraße werden stadteinwärts und stadtauswärts nicht angefahren - der Busstopp Diedrichstraße wird nur stadteinwärts nicht angefahren. Für die Haltestelle Diedrichstraße ist in der Sörensenstraße eine Erstazhaltestelle eingerichtet. An der Station Hummelwiese halten die Busse auf den Umleitungsstrecken.

