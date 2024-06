Stand: 11.06.2024 16:24 Uhr Basketball: Itzehoer Eagles weiter in 2. Bundesliga

Die Basketballer der Itzehoe Eagles (Kreis Steinburg) spielen auch in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga. Das hat der Verein mitgeteilt. Man habe umfangreiche Unterlagen und Nachweise für die neue Lizenz einreichen müssen - mit Erfolg, sagte der Eagles-Vorsitzende Volker Hambrock. Nun werde intensiv am Kader für die anstehende Spielzeit gearbeitet. Die vergangene Saison endete für das Team auf Tabellenplatz Zwölf von 14.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.06.2024 | 16:30 Uhr