Stand: 17.04.2024 17:13 Uhr Bahn-Einschränkungen zwischen Neumünster und Flensburg

Bahnreisende müssen sich auf der Strecke zwischen Neumünster und Flensburg auf Sperrungen und Verspätungen einstellen. Grund sind Bauarbeiten in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Dort soll laut Informationen der Bahn die Eisenbahnüberführung Schwarzer Stieg erneuert werden. Ab Freitag und zunächst bis Montag 22 Uhr werden die alten Brückenelemente abgebaut und durch Hilfsbrücken ersetzt. An den kommenden Wochenenden kommt es dafür zu weiteren Sperrungen in dem Bereich. Die neue Brücke wird voraussichtlich zwischen Mai und Oktober errichtet. Während der Streckensperrungen wird es Zugausfälle und Ersatzverkehr mit Bussen geben.

