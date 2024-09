Stand: 13.09.2024 09:35 Uhr Bad Oldesloe: Bahn plant Lärmschutzwände ab 2027

Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) kämpft seit 2019 für mehr Lärmschutz an der Bahntrasse zwischen Hamburg und Lübeck. In der Sitzung des Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschusses der Stadt hat die Bahn am Donnerstag ein neues Konzept vorgestellt. Geplant seien vier Meter hohe Lärmschutzwände, erklärt die Ausschussvorsitzende Annelie Strehl (Wählergemeinschaft Für Bad Oldesloe). "Wir werden uns als Stadt bemühen, das so zu gestalten, dass das dann nicht ganz so grau aussieht", sagte sie. Die Bahn will die Lärmschutzwände im Zuge der Generalsanierung der Gleise zwischen Hamburg und Lübeck 2027 errichten. Die Kosten trägt das Verkehrsunternehmen, so die Ausschussvorsitzende.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Kreis Stormarn