Stand: 09.12.2024 10:33 Uhr Autokorso in Heide nach Sturz des Assad-Regimes in Syrien

100 Personen haben Sonntagnachmittag einen Autokorso in Heide (Kreis Dithmarschen) veranstaltet. Die überwiegend aus Syrien stammenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer seien mit 30 Fahrzeugen durch die Innenstadt gefahren und hätten mit Hupkonzerten den Sieg über die Assad-Regierung in Syrien gefeiert, sagte eine Polizeisprecherin. Der Autokorso sei angemeldet gewesen und komplett friedlich verlaufen. Auch in Rendsburg und Kiel gab es ähnliche, zum Teil spontane Hupkonzerte.

