Autofahrerin verwechselt Ziel in Berlin mit Ort in Pinneberg

Eine Autofahrerin hat den Bezirk Schönefeld in Berlin mit der Stadt Schenefeld (Kreis Pinneberg) verwechselt. Laut Polizei hat die 49-jährige Frau am Donnerstagmorgen in Berlin-Moabit alkoholisiert ihr Navigationssystem falsch bedient. Statt 30 Kilometer nach Schönefeld sind es am Ende 300 Kilometer Strecke gewesen. Polizisten stoppten die Frau auf der A24 im Kreis Herzogtum-Lauenburg - nachdem sie einige Kilometer zuvor die Mittelleitplanke touchierte. Der anschließende Atemalkoholtest ergab mehr als zwei Promille.

