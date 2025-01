Autobahnkreuz Bargteheide für 59 Stunden gesperrt Stand: 08.01.2025 09:46 Uhr Das Autobahnkreuz Bargteheide wird am Wochenende wegen Bauarbeiten für 59 Stunden gesperrt. Auch der Verkehr auf der A21 Richtung Schwarzenbek ist betroffen. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Von Freitagabend 19 Uhr bis Montagmorgen 6 Uhr geht am Autobahnkreuz Bargteheide auf der A1 nichts mehr. Eine alte Brücke muss abgerissen werden. Es ist die Querung der A21 über die A1. Deshalb trifft die 59-Stunden-Sperrung auch alle, die Richtung Schwarzenbek auf der A21/B404 unterwegs sind, heißt es von der Autbahn GmbH.

Die Brücke stammt aus dem Jahr 1966. Sie ist den aktuellen und künftigen Verkehrsanforderungen nicht mehr gewachsen und muss daher ersetzt werden, begründet die Autobahn GmbH den Abriss.

Die Sperrung trifft viele Autofahrer. Über das Autobahnkreuz der A1 bei Bargteheide (Kreis Stormarn) fahren laut Autobahn GmbH täglich etwa 77.000 Fahrzeuge, auf der A21 sind es rund 28.000.

Großräumige Umleitung eingerichtet

Verkehrsteilnehmer, die aus dem Norden oder Osten Richtung Hamburg fahren, werden mittels farbigem Punktesystem großräumig umgeleitet. Ebenso wer in Richtung Ostseeküste fährt. Reisende auf der A21/B404 in Richtung Süden werden über die A1 zur Anschlussstelle Barsbüttel und weiter über die K80 zur Anschlussstelle Reinbek auf die A24 geleitet. In Fahrtrichtung Kiel verläuft der Verkehr einspurig über eine Behelfsbrücke.

Fest steht: Alle Autofahrerinnen und Autofahrer, die in der Region unterwegs sind, müssen mit längeren Fahrtzeiten rechnen. Die Autobahn GmbH rät, auf nicht zwingend notwendige Fahrten zu verzichten. Einzig das Wetter kann die Sperrung am Wochenende verhindern. Sollte es anhaltend frieren, dann müssen die Bauarbeiten verschoben werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel A1 A21 B404 Kreis Stormarn