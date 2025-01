Stand: 17.01.2025 16:33 Uhr Australien Open: Tennisspielerin aus Glinde kämpft ums Achtelfinale

Die Tennisspielerin Eva Lys aus Glinde (Kreis Stormarn) spielt in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in der dritten Runde der Australien Open. Ihre Gegnerin ist Jacqueline Christian aus Rumänien. Das Drittrundenspiel ist der bisher größte Erfolg in Lys' Karriere - und das unter kuriosen Umständen: Lys ist als sogenannte Lucky-Loserin ausgelost worden und durfte im Hauptfeld starten. Sie konnte zweimal gewinnen und kämpft nun um den Einzug ins Achtelfinale. Eigentlich war sie schon in der Qualifikationsrunde ausgeschieden. Sie hatte bereits die Flugtickets zurück nach Deutschland gebucht.

