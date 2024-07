Umfrage: Schleswig-Holstein beliebteste Urlaubsregion im Norden Stand: 16.07.2024 06:00 Uhr Niedersachsen und Bremen sind schon mitten in den Sommerferien - Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein folgen in Kürze. #NDRfragt wollte wissen: Wohin verreist die Community am liebsten?

von Sabine Leipertz, Bastian Kießling

"Wir erkunden Deutschland mit einem 42 Jahre alten Bulli-Camper. So beginnt der Urlaub schon mit der Anreise. Deutschland ist so vielfältig und schön. Wir möchten es viel besser kennenlernen", sagt #NDRfragt-Mitglied Norbert (65) aus Schleswig-Holstein. Und damit ist er nicht allein. Laut einer Umfrage von #NDRfragt zum Thema "Urlaub um jeden Preis?" plant die Mehrheit der Befragten, die im Sommer verreisen, in Deutschland zu bleiben. Besonders hoch im Kurs stehen bei ihnen die norddeutschen Küsten und Inseln. Einer der Hauptgründe für einen Urlaub im eigenen Land ist die kurze Anreise. Gut zwei Drittel verreisen mit dem Auto, 17 Prozent mit dem Zug.

Sehr viele Mitglieder der #NDRfragt-Gemeinschaft haben uns in der nicht repräsentativen, aber gewichteten Umfrage ihr Urlaubsziel verraten. Über 11.500 Ziele konnten wir auswerten und geografisch zuordnen. Die Orte reichen vom Nachbardorf bis hin zu abgelegenen Zielen wie den Molukken, einer Inselgruppe in Indonesien.

Deutschland als Urlaubsland vorn

Im norddeutschen Vergleich hält es die niedersächsischen Befragten am häufigsten in Deutschland. Von ihnen verbringen 60 Prozent ihren Urlaub hierzulande. In Hamburg ist es mit 42 Prozent der kleinste Anteil, doch auch hier ist Deutschland das Reiseland Nummer eins. Unter den Reisenden aus Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern macht rund die Hälfte in Deutschland Urlaub. Auf Platz zwei der beliebtesten Urlaubsländer steht in der Umfrage Dänemark. Geografisch am nächsten gelegen, machen dort besonders viele Schleswig-Holsteiner Urlaub (26 Prozent), so auch #NDRfragt-Mitglied Eckart (54): "Wir machen seit einigen Jahren Familienurlaub mit drei Generationen [...], teilen uns die Kosten für das Ferienhaus in Dänemark."

Schleswig-Holstein: Spitzenreiter unter den deutschen Urlaubszielen

Und in welches Bundesland zieht es diejenigen, die in Deutschland bleiben? Bei den Umfrageteilnehmenden ist der Norden Trumpf: Schleswig-Holstein steht auf Platz eins der beliebtesten Urlaubsregionen. Gut ein Viertel verbringt hier den Sommerurlaub. Dahinter folgen Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Gut jeden Zehnten zieht es allerdings auch in den Süden - nach Bayern. Gar nicht wenige fahren zwar weg, bleiben aber im eigenen Bundesland. Am häufigsten gilt das für Teilnehmende aus Mecklenburg-Vorpommern (36 Prozent) und Schleswig-Holstein (31 Prozent).

Alternativen zu Urlaubsreisen

Von den insgesamt rund 18.000 Befragten machen in diesem Jahr 30 Prozent keine Urlaubsreise. Für vier von zehn spielen bei der Entscheidung hauptsächlich finanzielle Gründe eine Rolle. Das heißt aber nicht, dass auf Erholung und Sommerfrische verzichtet werden muss.

Urlaub ist für viele in unserer Community mehr als einfach nur verreisen. Zeit für Freunde, Familie und Hobbys, sich dem Garten widmen, die eigene Gegend auf Tagesausflügen erkunden, Museums- und Tierparkbesuche oder einfach endlich mal ausschlafen: Auch diese Aktivitäten sorgen bei vielen in der #NDRfragt-Gemeinschaft für Urlaubsfeeling.

Manche haben allerdings ihr Urlaubsparadies auch schon vor der Haustür, so wie Beatrice (57) aus Mecklenburg-Vorpommern: "Ich wohne in der Mecklenburgischen Seenplatte, also dort wo andere Urlaub machen. Ich habe hier alles, eine schöne Wohnung mit sehr schönen Möglichkeiten zu entspannen."

Alle Ergebnisse dieser nicht repräsentativen, aber gewichteten Umfrage gibt es als PDF zum Herunterladen.

Über diese Befragung Die Antworten stammen aus der Umfrage "Urlaub um jeden Preis?", an der sich 17.854 Norddeutsche beteiligt haben. Für die Ergebnisse wurden Antworten ausgewertet, die vom 23. bis zum 29. Mai 2024 um 9 Uhr abgegeben wurden. An den Umfragen von #NDRfragt nehmen Menschen aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen teil. Die Umfragen werden online ausgefüllt.



Die Ergebnisse der Befragung sind nicht repräsentativ. Wir haben sie allerdings nach den statistischen Merkmalen Alter, Geschlecht, Bundesland, Schulabschluss und Familienstand gewichtet. Das heißt: Antworten von Bevölkerungsgruppen, die unter den Befragten seltener vertreten sind als in der norddeutschen Bevölkerung, fließen stärker gewichtet in die Umfrage-Ergebnisse ein. Und die Antworten von in der Befragung überrepräsentierten Gruppen werden schwächer gewichtet. Insgesamt verteilen sich die Antworten dann am Ende eher so, wie es der tatsächlichen Verteilung der Bevölkerungsgruppen in Norddeutschland entspricht.

Wachsende #NDRfragt-Community: Mehr als 44.000 Norddeutsche machen mit

#NDRfragt ist das Meinungsbarometer für den Norden. Mittlerweile haben sich mehr als 44.000 Norddeutsche für die Community angemeldet. Wer noch nicht dabei ist, aber mitmachen will, kann sich registrieren und wird zu den Umfragen per E-Mail eingeladen. Mitglied kann werden, wer in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg oder Bremen wohnt und mindestens 16 Jahre alt ist.

