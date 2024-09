Stand: 19.09.2024 15:28 Uhr Auseinandersetzung mit Messer in Pinneberg

In Pinneberg (Kreis Pinneberg) hat es am Mittwoch vor einer Sportsbar eine Auseinandersetzung mit einem Messer gegeben. Dabei wurde laut Polizei zwei Männer verletzt. Schon in der Bar hatte es demnach Streit zwischen vier Männern gegeben, weil einer sich despektierlich gegenüber Frauen geäußert haben soll. Er und sein Begleiter wurden deshalb aus der Bar geschmissen. Der Begleiter nahm beim Rausgehen ein Küchenmesser mit, das auf dem Tresen lag. Vor der Tür verletzte der Begleiter den 24-Jährigen dann über dem Auge mit dem Messer. Auch der Begleiter selbst wurde verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.09.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg