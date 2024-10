Stand: 02.10.2024 15:57 Uhr Aus für Coca-Cola: Werk Neumünster macht dicht

Coca-Cola schließt fünf Standorte in Deutschland - darunter das Werk in Neumünster. Ende März kommenden Jahres gehen die Türen dort für immer zu. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. 77 Beschäftigte sind in Neumünster betroffen. Knapp die Hälfte der Stellen wird laut Coca-Cola voraussichtlich abgebaut, der Rest wird an andere Standorte, wie Mainz oder Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) verlagert. Eine Sprecherin der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten zeigte sich enttäuscht. Es sei ein schlimmer Tag, da einige Mitarbeitenden dort seit über 30 Jahren arbeiteten. Coca-Cola begründet die Schließung in Neumünster mit Veränderungen in der Getränkelogistik.

