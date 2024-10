Stand: 04.10.2024 15:57 Uhr Auffahrunfall mit 15 Beteiligten in Lübeck: Kind leicht verletzt

An einem Bahnübergang am Gneversdorfer Weg in Lübeck-Travemünde hat es am Freitagmittag einen Auffahrunfall gegeben. Laut Polizei waren sechs Fahrzeuge beteiligt. Demnach sei von den insgesamt 15 Insassen ein Kind leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben waren drei Rettungswagen und ein Notarzt vor Ort.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck