Antirassistische Kulturtage in Lübeck: Lichtermeer geplant

In Lübeck finden bis zum 24. März die "Antirassistischen Kulturtage" statt. Die Veranstalter wollen gegen Rassismus vorgehen und die interkulturelle Öffnung vorantreiben. Die Veranstaltung ist seit mehr als 30 Jahren Lübecks Beitrag zu den bundesweiten Internationalen Wochen gegen Rassismus. Das Haus der Kulturen ist Mitveranstalter: "Für uns ist im Moment die Gesellschaft wichtig, das Schweigen der Mehrheit hat sich gelegt", sagt Mitglied Ilhan Isözen. Am Sonnabend gibt es um 18 Uhr in Lübeck ein Lichtermeer am Haus der Kulturen und auf der Domwiese.

