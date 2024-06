Stand: 12.06.2024 10:43 Uhr Amtsenthebung für Amtsdirektor in Eggebek

In der Gemeinde Eggebek (Kreis Schleswig-Flensburg) wurde am Dienstagabend der derzeitige Amtsdirektor Lars Fischer vom Amtsausschuss wegen mangelnden Vertrauens seines Amtes enthoben. Dies teilte die Verwaltung mit. Bereits seit Ende April lief das Amtsenthebungsverfahren gegen ihn.

Hintergrund ist eine eigenmächtige Kreditvergabe an die örtlichen Amtswerke, die Fischer ebenfalls leitete. Um den Ausbau von Glasfaser und Fernwärme voranzubringen, soll er die Hälfte eines Kredits an die Amtswerke in Höhe von 8,6 Millionen Euro zunächst eigenständig überwiesen haben, erst nachträglich genehmigten die Gremien die Zahlung. In einem zweiten Fall soll er möglicherweise gegen das EU-Beihilferecht verstoßen haben. Die Staatsanwaltschaft Kiel für Wirtschaftsdelikte ermittelt. Die Stelle des Amtsdirektors wird jetzt neu ausgeschrieben.

