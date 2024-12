Stand: 06.12.2024 09:49 Uhr Amt Eiderstedt informiert über Studie zu neuen Wohnformen

Das Amt Eiderstedt (Kreis Nordfriesland) hat am Donnerstagabend eine Machbarkeitsstudie zum Thema "Neue Wohnformen in Eiderstedt" im Amtsausschuss vorgestellt. Am Freitagvormittag um 11 Uhr soll die Öffentlichkeit im Gemeindehaus St. Christian in Garding über die Ergebnisse informiert werden. In der Studie werden Konzepte von verschiedenen Wohnformen vorgestellt, die zum Beispiel ein betreutes und bezahlbares Wohnen im Alter auf der Halbinsel möglich machen.

Ziel der Studie sei es, Menschen zusammenzubringen, sagte Projekt-Koordinatorin Ilja-Kristin Seewald. Sie nennt ein Beispiel einer solchen gemeinsamen Wohnform im Alter: "Konkret können wir Menschen im Alter oder auch jüngere ansprechen, die zum Beispiel sogenanntes Service-Wohnen bevorzugen, um sich Pflege zu teilen. So können wir weitere solche Gemeinschaften schaffen." Die Studie wurde zu 70 Prozent durch die AktivRegion Südliches Nordfriesland gefördert.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.12.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland