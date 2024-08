Stand: 02.08.2024 15:59 Uhr Am Wochenende nur eine große NOK-Fähre in Brunsbüttel

Am Wochenende steht in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) nur eine von sonst zwei großen Kanal-Fähren zur Verfügung. Dadurch kann es laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) zu längeren Wartezeiten kommen. Nach Angaben eines WSA-Sprechers hat der private Betreiber am Wochenende nicht genug Personal. Am Montagmorgen sollen laut WSA aber wieder beide großen Fähren in Brunsbüttel im Einsatz sein. Regelmäßig kommt es zu Ausfällen am Nord-Ostsee-Kanal - wegen technischer Defekte oder wegen Personalmangels. Die Brunsbütteler Ratsversammlung hatte deshalb vor zwei Wochen eine Resolution an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) verabschiedet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen