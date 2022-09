Alkoholfahrt im Kreis Plön: Zwei Unfälle mit zwei Promille Stand: 08.09.2022 16:12 Uhr Im Kreis Plön hat eine Frau zwei Unfälle kurz hintereinander gebaut. Offenbar hatte sie Alkohol im Blut.

Auf der B430 hat eine junge Frau am Donnerstagmorgen zwei Autounfälle hintereinander gebaut. Zwischen Plön und Lütjenburg (Kreis Plön) verlor die 28-Jährige laut Polizei zunächst die Kontrolle über ihren Wagen und landete im Graben. Wie genau es ihr gelang, das Auto wieder auf die Straße zu bringen, ist noch ungeklärt. Fakt ist: Schon kurze Zeit später fuhr sie weiter, um dann in Höhe Rantzau/Großkoppel (Kreis Plön) zum zweiten Mal die Kontrolle zu verlieren und sich mit ihren Wagen zu überschlagen. Dabei rissen nach Angaben der Polizei mehrere Räder und eine Achse ab. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Trotz schweren Unfalls kaum Verletzungen

Zufällig hatte eine Beamtin der Polizeistation Lütjenburg den völlig zerstörten Wagen um 6:20 Uhr auf ihrem Weg zum Dienst bemerkt und die Frau aus dem Wrack befreit. Bis auf Schürfwunden und Prellungen war die Unfallfahrerin aber unverletzt. Allerdings ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest, dass sie über zwei Promille im Blut hatte, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Unfall war die Bundesstraße 430 im Bereich der Unfallstelle zwischen 06:30 Uhr und 08:20 Uhr voll gesperrt.

