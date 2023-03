Müll sammeln im Kollektiv: "Ein bisschen wie Schatzsuche" Stand: 11.03.2023 14:20 Uhr In Schleswig-Holstein hat am Sonnabend wieder der Aktionstag "Unser sauberes Schleswig-Holstein" stattgefunden. In zahlreichen Städten und Gemeinden im Land sammelten Freiwillige gemeinsam Müll. In Eckernförde durchkämmte ein Taucherteam das Hafenbecken.

Müllbeutel, Greifzange und Handschuhe gehörten am Sonnabend bei vielen Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteinern zur Standard-Ausstattung. Sie beteiligten sich an der landesweiten Aktion "Unser sauberes Schleswig-Holstein", die im ganzen Land stattfand. Ziel war es, gemeinsam etwas Gutes zu tun und das Umweltbewusstsein zu schärfen. In Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) beteiligten sich Taucher vom örtlichen Tauchsportclub an der Aktion und holten Unrat aus dem Hafenbecken. In der Innenstadt waren Pfadfinder vom Verein Jomsburg auf der Suche nach Müll.

Müllsammelaktion: Auch Skurriles kommt zum Vorschein

Nicht immer fanden die Freiwilligen nur Einwegbecher, Verpackungen und Dosen. Manchmal versteckte sich im Unterholz auch Unerwartetes. "Mir fällt natürlich die obligatorische Kloschüssel ein, die man öfter gefunden hat", erinnert sich Peter Krey vom Städteverband. Auch Kühlschränke und Tresore wurden ihm zufolge schon gefunden. "Das hat auch etwas von Schatzsuche", sagt er. Im Eckernförder Hafenbecken kam dieses Mal wenig Überraschendes zutage. Einige Kreditkarten waren unter den Fundstücken der Taucher. Schließlich beluden sie gemeinsam mit den Pfadfindern einen Kleintransporter mit dem aufgesammelten Müll.

Schnee behindert Aufräumaktion in einigen Gemeinden

Anmeldungen gab es nach Angaben des Städteverbandes aus 250 Städten und Gemeinden. Gesammelt wurde von Privatleuten, Vereinen und Organisationen beispielsweise auch in den großen Städten wie Kiel, Lübeck oder auch Norderstedt. In einigen Regionen Schleswig-Holsteins sorgte der Schneefall in der Nacht dafür, dass die Aufräumaktion beispielsweise in Dassendorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) und Hasloh (Kreis Pinneberg) auf den 25. März verschoben werden musste. Grund: Der Müll war unter dem Schnee schlecht zu sehen. In Bad Bramstedt, Kaltenkirchen (beide Kreis Segeberg), Uetersen (Kreis Pinneberg) und Scharbeutz (Kreis Ostholstein) fiel der Aktionstag aus.

Seit fast 30 Jahren gibt es "Unser sauberes Schleswig-Holstein" - jedes Jahr beteiligen sich etwa 20.000 Menschen in Schleswig-Holstein an der Aktion. Der Städteverband Schleswig-Holstein, der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag, die Provinzial Versicherungen sowie der Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein organisieren die Müllsammelaktion gemeinsam mit NDR 1 Welle Nord und dem NDR Schleswig-Holstein Magazin.

