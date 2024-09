Stand: 11.09.2024 09:30 Uhr Ahrensburg: Gebäude-Dach nach Wassereinbruch eingestürzt

Aktuell läuft in Ahrensburg (Kreis Stormarn) ein Einsatz der Feuerwehr im Alten Postweg. Dort ist nach ersten Angaben der Leitstelle ein Teil des Daches eines Gebäudes eingestürzt. Grund dafür soll ein Wassereinbruch sein. Personen befanden sich nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte nicht in dem betroffenen Gebäude. Mehrere Feuerwehren sind laut Leitstelle im Einsatz. Weil das Gebäude in einem Ahrensburger Gewerbegebiet ist, sind laut Polizei keine größeren Straßen gesperrt

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn