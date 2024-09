Stand: 11.09.2024 10:59 Uhr Ahrensburg: Gebäudedach nach Wassereinbruch eingestürzt

Am Mittwochmorgen ist ein Teil des Daches der ehemaligen Prinovis-Druckerei in Ahrensburg (Kreis Stormarn) eingestürzt. Nach Informationen der Leitstelle Süd handelt es sich dabei um eine ehemalige Gabelstapler-Halle. Die Feuerwehr hat das Gebäude abgesichert. Die Absprache mit dem Technischen Hilfswerk hat ergeben, dass keine weiteren Maßnahmen nötig sind. In der Halle befand sich niemand, da die Druckerei seit Anfang des Jahres geschlossen ist. Eine Fachfirma soll sich jetzt mit dem Schaden beschäftigen. Als Grund für den Einsturz nannte die Feuerwehr einen Wassereinbruch.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.09.2024 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn