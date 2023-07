Afrikanische Schweinepest: Ministerium warnt vor Einschleppung Stand: 18.07.2023 18:07 Uhr Das Landwirtschaftsministerium warnt in der Reisezeit vor der Verbreitung der afrikanischen Schweinepest. Reisende können das Virus einschleppen und Tiere anstecken, etwa über tierische Lebensmittel.

Der Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) appelliert deshalb dazu, mitgebrachte Lebensmittel und Speisereste immer in geschlossenen Müllbehältern zu entsorgen. "Werden diese achtlos in der Natur oder an Autobahnraststätten weggeworfen oder an Haustiere verfüttert, ist das Risiko einer Tierseuchenübertragung sehr hoch", so Schwarz weiter. Um das Einschleppen des Virus zu vermeiden, dürfen aus den von der Tierseuche betroffenen Regionen keine fleischhaltigen Lebensmittel, wie Wurstwaren oder Wildbret und auch keine Jagdtrophäen mitgebracht werden.

Afrikanische Schweinepest: Nur für Tiere gefährlich

Die afrikanische Schweinepest ist eine Viruserkrankung, die Schweine und Wildschweine befällt und für sie in der Regel tödlich verläuft. Für den Menschen ist dieses Virus harmlos. Auch der Verzehr von erkrankten Tieren ist nicht gefährlich. Eine Impfung ist derzeit noch nicht möglich. Die afrikanische Schweinepest breitet sich in der EU aus.

Wo die Afrikanische Schweinepest derzeit auftritt

Ursprünglich wurde die Schweinepest in Afrika, südlich der Sahara, entdeckt. In Europa trat die Afrikanische Schweinepest von 1995 bis 2007 nur auf der italienischen Insel Sardinien auf. Seit 2014 breitet sich die Viruserkrankung auch in der Europäischen Union aus. Die Ausbreitung in Europa beschränkt sich bisher größtenteils auf Osteuropa.

Betroffen sind laut dem schleswig-holsteinischen Landwirtschaftsministerium hauptsächlich folgende Staaten:

Europa : Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Griechenland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Moldawien, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn.

: Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Griechenland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Moldawien, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Außerhalb Europas: China, Dominikanische Republik, Elfenbeinküste, Hongkong, Indien, Indonesien, Malaysia, Namibia, Nepal, Philippinen, Russland, Sambia, Singapur, Südafrika, Südkorea, Tansania und Vietnam.

In Deutschland war der Schweinepest-Erreger 2021 in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesen worden.

