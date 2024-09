Stand: 23.09.2024 09:38 Uhr Abriss des Altstadtparkhauses in Husum startet

In Husum (Kreis Nordfriesland) beginnt der Abriss des zweigeschossigen Altstadtparkhauses. Seit 2019 ist es mit seinen mehr als 100 Parkplätzen wegen Betonschäden geschlossen. Die Arbeiten sollen laut Stadt rund drei Monate dauert. Während dieser Zeit sind die Parkplätze am Fischergang vorläufig gesperrt. Nach dem Abriss ist auf der Fläche eine vorübergehende Parkplatzanlage geplant, bis die Stadt entschieden hat, was dort künftig entstehen soll.

