Stand: 18.06.2024 11:45 Uhr Abgang bei Phönix Lübeck

Haris Hyseni verlässt Fußball-Regionalligist Phönix Lübeck. Der 31-Jährige kam 2020 als Königstransfer vom SSV Ulm in die Hansestadt. Hyseni schoss in 95 Pflichtspielen insgesamt 44 Tore für die Adler. Als Kapitän führte er Phönix in diesem Jahr zum Gewinn des Landespokals. Der ehemalige Zweitliga-Profi will sich jetzt einer neuen Herausforderung widmen. Hyseni bedankte sich bei Verein und Fans "für die gemeinsamen Momente."

