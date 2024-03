Ab heute eingeschränkter Bahnverkehr zwischen Pinneberg und Hamburg Stand: 15.03.2024 00:01 Uhr Wegen umfangreicher Bauarbeiten zwischen Altona und Eidelstedt wird die Strecke vom 15. bis zum 29. März von Deutscher Bahn und Nordbahn kaum bedient. Bis in den April hinein kommt es in Schleswig-Holstein zu weiteren Einschränkungen.

Im Frühjahr werden in Schleswig-Holstein und Hamburg nach Angaben der Deutschen Bahn mehrere Baumaßnahmen umgesetzt. "Um die Beeinträchtigungen für die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten, bündelt die DB die Bauarbeiten", schreibt die Bahn auf ihrer Internetseite. Streckensperrungen und Fahrplanänderungen ließen sich in einem begrenzten Zeitraum allerdings nicht vermeiden.

Züge enden in Pinneberg

Für zwei Wochen heißt es ab heute demnach, dass aus Norden kommende Züge in Pinneberg (Kreis Pinneberg) enden. Die Nordbahn bedient nach eigenen Angaben in dem Zeitraum die Strecke ebenfalls nicht. Als Alternative stehen Fahrgästen zwischen Pinneberg und Hamburg die S-Bahnen der Linie S3 zur Verfügung. Zu Tagesrandzeiten ist ein Ersatzverkehr mit Bussen geplant. Die Züge des RE7 beginnen und enden teilweise auch in Neumünster.

Einschränkungen auch im Kreis Steinburg

Außerdem sollen vom 23. März bis 19. April zwischen Elmshorn und Tornesch (beide Kreis Pinneberg) auf 2.800 Metern die Gleise erneuert werden. Vom 29. März bis 15. April fallen die Regionalbahnen der Linien RB61 und RB71 zwischen Itzehoe/Wrist (Kreis Steinburg) und Pinneberg/Hamburg aus. Züge der Linien RE6 und RE70 stehen weiterhin zur Verfügung. Die Züge der RE7 fallen ab Neumünster nach Hamburg aus.

Weichenerneuerung in Bordesholm und Neumünster

Vom 17. bis zum 30. April werden in Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) vier und in Neumünster eine Weiche erneuert. Aufgrund dessen fallen die Züge der Linie RE7 zwischen Kiel und Neumünster in diesem Zeitraum aus. Als Ersatz werden nach Angaben der Bahn Busse eingesetzt. Züge der Linie RE70 sollen im Stundentakt verkehren.

Eingeschränkter Fernverkehr

Die Bauarbeiten haben auch Einfluss auf den Fernverkehr. Zahlreiche Züge zwischen Kiel/Flensburg und Hamburg fallen nach Bahnangaben aus oder halten nicht in Hamburg-Altona und Hamburg-Dammtor. Auch der Hamburger Hauptbahnhof wird demnach teilweise nicht bedient. Ersatzweise sollen diese Züge in Hamburg-Harburg oder Hamburg-Bergedorf halten.

Reisende werden gebeten, sich vorab über ihre geplante Zugverbindung zu informieren.

