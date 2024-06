Stand: 06.06.2024 07:19 Uhr A7 nach Unfall bei Warder in der Nacht voll gesperrt

Ein Verkehrsunfall hat in der Nacht für eine stundenlange Sperrung auf der A7 gesorgt. Laut Polizei sind ein Auto und ein Lastwagen gegen 1 Uhr nachts aus noch ungeklärter Ursache zusammengestoßen. Der 58 Jahre alte Autofahrer wurde schwer verletzt, seine 45-jährige Beifahrerin leicht. Die Fahrbahn zwischen Warder und dem Kreuz Rendsburg war bis in den frühen Morgen in Richtung Norden gesperrt.

