A7 bei Rendsburg kommendes Wochenende gesperrt Stand: 19.04.2024 08:00 Uhr Die Autobahn GmbH Nord baut an der Anschlussstelle Owschlag eine neue Brücke über die A7. Dafür muss die Autobahn in beide Richtungen zeitweise gesperrt werden - los geht es am Freitagabend.

Wer am Wochenende auf der A7 Richtung Norden fahren möchte, muss sich vermutlich auf Staus gefasst machen. Wie die Autobahn GmbH Nord mitgeteilt hat, wird die Autobahn nach Flensburg am Freitag (19.4.) ab 20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Rendsburg/Büdelsdorf und Owschlag (Kreis Rendsburg-Eckernförde) voll gesperrt. Bis zum Montagmorgen (22.4.) um 5 Uhr bleibt der Abschnitt dicht.

In diesem Zeitraum sollen Bauteile für eine neue Brücke über der Fahrbahn eingebaut werden. Aus Sicherheitsgründen wird dafür am Sonnabend (20.4.) auch die Autobahn in südlicher Richtung von 2 bis 20 Uhr voll gesperrt. Bereits am vergangenen Wochenende wurde derselbe Abschnitt der A7 in südlicher Richtung wegen der Brückenbauarbeiten für den Verkehr gesperrt.

Videos ARD Mediathek Das Nadelöhr des Nordens 57 Stunden lang wird die A7 bei Hamburg gesperrt. Alles muss jetzt passen: Brückenabriss, neue Schilderbrücke, gewaltige Träger. Video

Umleitungen über Schleswig-Jagel und Kreuz Rendsburg

Autofahrerinnen und Autofahrern aus südlicher Richtung nach Flensburg empfiehlt die Autobahn GmbH die Umleitung ab dem Autobahnkreuz Rendsburg zu nehmen. Von dort aus geht es weiter über die A210 Richtung Rendsburg, die B202 und die B77. An der Anschlussstelle Schleswig-Jagel geht es wieder auf die A7 in nördlicher Richtung.

Die Autobahn GmbH erwartet ein hohes Verkehrsaufkommen am Wochenenden. Wer sich vor Ort auskennt, solle bestenfalls eine alternative Route nutzen oder nach Möglichkeit auf Fahrten über die Strecke verzichten.

Weitere Informationen Bauarbeiten auf der A7 - mehrere Sperrungen am Wochenende Bis Montag wird die Fahrbahn bei Hamburg erneuert. Weiter nördlich wird die A7 für eine neue Brücke gesperrt. mehr

Spezialkran soll neue Brückenbauteile einsetzen

Im Juni vergangenen Jahres ist die marode Brücke von 1971 abgerissen worden. Das alte Bauwerk wies diverse Mängel und Schäden auf und soll jetzt durch einen Neubau ersetzt werden. Die insgesamt 14 Stahlträger der neuen Brücke sind jeweils 38 Meter lang und wiegen etwa 50 Tonnen. Ein spezieller 500-Tonnen-Kran soll die Bauteile an den beiden Wochenenden dann einsetzen. Die Bauarbeiten sollen Ende des Jahres abgeschlossen werden, teilt die Autobahn GmbH mit.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.04.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel A7 Kreis Rendsburg-Eckernförde