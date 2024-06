Stand: 25.06.2024 09:49 Uhr A24: Anschlussstelle Reinbek gesperrt

Die Ausfahrt der A24 in Reinbek (Kreis Stormarn) ist in Richtung Berlin wegen Bauarbeiten gesperrt. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, ist dort nach dem starken Regen der vergangenen Tage eine Böschung abgerutscht. Die Fahrbahn an der Anschlussstelle Reinbek muss deshalb repariert werden. Dafür ist die Ausfahrt bis Freitagnachmittag gesperrt. Das Auffahren auf die Autobahn ist aber nach wie vor möglich. Eine Umleitung ist laut Autobahn GmbH eingerichtet und ausgeschildert. Sie führt über die Anschlussstelle Witzhave (Kreis Stormarn) und die Möllner Landstraße.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.06.2024 | 08:30 Uhr