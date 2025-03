Stand: 10.03.2025 07:04 Uhr A23: Auto brennt unter Autobahnbrücke

Ein Auto hat am Sonntagabend auf der A23 zwischen Heide-Süd und Heide-West (Kreis Dithmarschen) gebrannt. Laut Polizei war ein technischer Defekt am Fahrzeug schuld. Der Pkw kam in Richtung Husum unter einer Brücke zum Stehen. Die Personen im Auto konnten sich selbst retten und aussteigen, verletzt wurde niemand. Die gesamte Strecke war rund zwei Stunden gesperrt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen