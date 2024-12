Stand: 13.12.2024 09:36 Uhr A23-Ausfahrt Albersdorf gesperrt

Autofahrerinnen und Autofahrer auf der A23, die in Albersdorf (Kreis Dithmarschen) abfahren wollen, müssen am Freitag (13.12.) einen Umweg in Kauf nehmen: Wer Richtung Norden unterwegs ist muss in dem Fall eine Abfahrt früher nehmen, das ist die Ausfahrt Schafstedt. Grund dafür ist laut Autobahn GmbH der Umbau der Ausfahrt für Transporte zum Windpark Beldorf. Die Ausfahrt Albersdorf ist seit 9 Uhr gesperrt. Die Sperrung soll bis 18 Uhr dauern.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.12.2024 | 09:36 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen