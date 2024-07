Stand: 15.07.2024 09:52 Uhr A215 bei Blumenthal: Schwerverletzte bei Unfall

Auf der Autobahn 215 in Höhe Abfahrt Blumenthal (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat es am Sonntagabend einen schweren Unfall gegeben. Laut Polizei geriet eine 36-Jährige mit ihrem Auto ins Schleudern. Der Pkw prallte gegen die Mittelleitplanke, drehte sich mehrfach und überschlug sich dann. Dabei wurde die Fahrerin aus dem Fahrzeug geschleudert. Ein Hubschrauber brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Die Autobahn war eineinhalb Stunden lang voll gesperrt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

