Stand: 19.06.2024 11:38 Uhr A20 bei Groß Sarau nach Unfall Richtung Rostock gesperrt

Nach einem Unfall auf der A20 in Höhe Groß Sarau (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat die Polizei die Autobahn Richtung Rostock gesperrt. In der Nacht zu Mittwoch war ein Sattelzug von der Autobahn abgekommen, gegen die Leitplanke geprallt und anschließend mit einem Verkehrsschild kollidiert. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Allerdings wurde der Tank aufgerissen und große Mengen Diesel liefen aus. Daher muss die Fahrbahn gereinigt und das Erdreich an der Unfallstelle ausgebaggert werden. Der Verkehr wird gebeten, die Sperrung weiträumig zu umfahren. Die Polizei schätzt, dass die Autobahn 20 Richtung Rostock noch bis etwa 17 Uhr gesperrt bleibt.

