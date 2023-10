A1: Lkw mit Geflügelfleisch umgekippt - Bergung sorgte für Stau Stand: 18.10.2023 18:02 Uhr Ein umgekippter Lkw bei Barsbüttel im Kreis Stormarn sorgt schon seit Mittwochmorgen für Verkehrsprobleme auf der A1 in Richtung Lübeck. Es staute sich stundenlang auf bis zu neun Kilometern.

Der 40-Tonner ist am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn der A1 abgekommen und umgekippt. Verletzt wurde bei dem Unfall am Mittwochmorgen zwischen dem Kreuz Hamburg-Ost und der Anschlussstelle Barsbüttel niemand, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehrleute befreiten den Fahrer aus dem Führerhaus. Der Verkehr staut sich aktuell auf sechs Kilometern. Die Verzögerung dauert etwa eine Dreiviertelstunde.

Weiterer Unfall auf der A1

Ein Spezialkran richtete den Lkw für den Abtransport auf. Die Ladung des Sattelzugs, gefrorenes Hühnchenfleisch, war schon per Hand in einen anderen Lkw umgeladen worden. Der Verkehr wurde für die Dauer der Bergungsarbeiten auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zusätzlich gab es laut Polizei in dem Bereich einen weiteren Unfall.

