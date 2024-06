Stand: 27.06.2024 12:41 Uhr 86 Vertretungslehrkräfte in SH in den Sommerferien arbeitslos

86 geschlossene Arbeitsverträge befristet angestellter Vertretungslehrkräfte enden laut Landesregierung in Schleswig-Holstein pünktlich zu Ferienbeginn. Neue Arbeitsverträge für das folgende Schuljahr werden aber erst zum 1. August geschlossen. Das bedeutet, diese Lehrkräfte werden in den Sommerferien in die Arbeitslosigkeit entlassen. Das hat eine Kleine Anfrage von SPD-Politiker Martin Habersaat ergeben. Er verwies darauf, dass es in Schleswig-Holstein eigentlich üblich sei, befristet angestellte Lehrkräfte bis zum Ende des Schuljahres, also dem 31. Juli, anzustellen. So wird es laut Landesregierung auch in fast 1.200 weiteren Fällen gehandhabt.

Habersaat sagte, es sei Aufgabe von Bildungsministerin Karin Prien (CDU), landesweit zu einem anständigen Umgang mit den Vertretungslehrkräften zurückzufinden. Laut Ministerium handelt es sich bei den 86 Verträgen um Sonderfälle mit anderen gesetzliche Rahmenbedingungen.

Archiv 4 Min Nachrichten 13:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.06.2024 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung Schule