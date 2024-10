Stand: 16.10.2024 14:31 Uhr 83-jähriger Jan T. aus Glücksburg vermisst

Die Polizei ist auf der Suche nach dem 83-jährigen Jan T. aus Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg). Ein Großaufgebot der Feuerwehren und eine Hundestaffel der Johanniter aus dem Kreis Schleswig-Flensburg haben bereits bis in die Nacht nach dem Mann gesucht. Jan T. wird seit Dienstagabend vermisst.

Die Polizei bittet um Hinweise

Er wurde zuletzt nahe der Marktwirtschaft in der Rathausstraße in Glücksburg gesehen. Der Senior leidet laut Polizei an Demenz. Er ist etwa 1,80 Meter groß, schlank, hat graue kurze Haare, einen Dreitagebart und trägt eine Brille. Bekleidet ist er mit einer dunklen Jogginghose und einem dunklen Oberteil. Die Polizei bittet um Hinweise.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg