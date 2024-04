Stand: 06.04.2024 10:56 Uhr 63-Jähriger stirbt bei Feuer in Albersdorf

Bei einem Feuer in Albersdorf im Kreis Dithmarschen ist am frühen Samstagmorgen ein Mann ums Leben gekommen. Laut Feuerwehr fanden die Einsatzkräfte den 63-Jährigen in dem brennenden Einfamilienhaus. Rund 50 Feuerwehrleute konnten die Flammen löschen. Die Brandursache ist noch unklar.

