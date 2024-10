Stand: 08.10.2024 16:45 Uhr 55 Stunden-Vollsperrung der A7 zwischen Heimfeld und Stellingen

Autofahrer müssen sich am Wochenende erneut auf eine Sperrung der A7 zwischen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Stellingen einstellen. Laut Autobahn GmbH Nord ist die Strecke von Freitagabend um 22 Uhr bis Montagfrüh um 5 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Ursprünglich war eine kürzere und nur eine einseitige Sperrung geplant. Aufgrund der schlechten Witterung am vergangenen Vollsperrungswochenende hätten die geplanten Asphaltarbeiten aber abgesagt werden müssen. Diese werden nun nachgeholt. Eine Umleitung über die A1, A21 und B205 werde ausgeschildert, so eine Sprecherin.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg