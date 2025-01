Stand: 01.01.2025 16:28 Uhr 42-Jähriger in Kiel getötet: Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach einem Tötungsdelikt in Kiel. Demnach ist ein 42-jähriger Mann in der Nacht auf den 31. Dezember nach einem gewaltsamen Streit in der Adolf-Westphal-Straße gestorben. Die Polizei hat eigenen Angaben zwei Tatverdächtige im Alter von 24 und 25 Jahren festgenommen, sie wurden am Neujahrstag einem Haftrichter vorgeführt. Tatort war einer der städtischen Container, die Wohnungslosen Schutz vor der Kälte bieten sollen. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar - die Mordkommission ermittelt.

