Das Land Schleswig-Holstein fördert zwei Forschungsprojekte der Fachhochschule Kiel. Digitalminister Dirk Schrödter (CDU) hat am Mittwochmittag die Förderbescheide in Höhe von insgesamt 400.000 Euro ausgestellt, teilt die FH mit. In dem ersten Projekt geht es darum, das Mitarbeitende von Unternehmen mit Hilfe der Künstlichen Intelligenz (KI) beispielsweise Maschinen reparieren können, ohne eine entsprechende Fachausbildung zu besitzen. Das zweite Forschungsvorhaben will KI dazu nutzen, Arbeitsabläufe und Produktionsprozesse in den Firmen zu erleichtern.

