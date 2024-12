Stand: 04.12.2024 16:13 Uhr 23-jähriger Häftling der Jugendanstalt in Schleswig geflohen

In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) ist Dienstagnachmittag ein 23-jähriger Häftling der Jugendanstalt geflüchtet. Der junge Mann floh bei einem Termin im Helios-Klinikum, obwohl ihn zwei Bedienstete begleitet hatten. Nach Angaben der Leiterin besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Der Mann sollte regulär im kommenden Februar entlassen werden. Die Fahndung dauert an. Warum der junge Mann in der Jugendanstalt saß, sagte die Anstaltsleiterin nicht.

