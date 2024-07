Stand: 15.07.2024 09:08 Uhr 200 Haushalte in Flensburg ohne Warmwasser

In der Norderstraße in Flensburg müssen rund 200 Haushalte von Montag an für vier Tage lang ohne Warmwasser auskommen. Auch die Heizung läuft nicht. Der Grund: Die Stadtwerke sanieren nach eigenen Angaben das Fernwärmenetz.

Stadtwerke tauschen zwei Armaturen

Für eine 60 Zentimeter dicke Leitung werden zwei Armaturen getauscht. Im Umfeld können einige Wohnungen durch mobile Heizstationen versorgt werden. Das ist laut den Stadtwerken aber nicht überall möglich.

