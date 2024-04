Stand: 11.04.2024 16:27 Uhr 19 Prozent Mehrwertsteuer: Gemischte Stimmung in Gastro-Branche

Drei Monate nachdem die Mehrwertsteuer wieder von sieben auf 19 Prozent angehoben wurde, zieht der Hotel- und Gaststättenverband (DeHoGa) Schleswig-Holstein eine durchwachsene Bilanz. Die Rückkehr zum alten Mehrwertsteuersatz sei ein weiteres Übel für die Gastronomie gewesen, so DeHoGa-Landesgeschäftsführer Stefan Scholtis.

"Auf die Gastronomen sind seit Januar 2021 erhebliche Preissteigerungen im Lebensmittelbereich hinzugekommen - die liegen bei rund 35 Prozent." Neben der Mehrwertsteuererhöhung seit Anfang des Jahres würden auch fehlende Mitarbeiter das Gewerbe enorm belasten.

Unklar, ob alle Betriebe die Sommer-Saison überleben

Nicht alle Betriebe können die entstehenden Kosten und Steuern an ihre Gäste weitergeben. Vor allem Familien-Restaurants müssten deshalb in der Sommer-Saison wohl mit weniger Gewinn auskommen, schätzt Scholtis. Anders sieht es in der gehobenen Gastronomie aus: Deren Gäste seien bereit, mehr zu bezahlen. Ob alle Betriebe diese Veränderungen überstehen werden, bleibt unklar. Eine Bilanz für Schleswig-Holstein will die DeHoGa erst nach der Urlaubszeit ziehen.

Von 19 auf 7 Prozent: Mehrwertsteuer während Corona gesenkt

Während der Corona-Pandemie und infolge der Inflation senkte die Bundesregierung im Juli 2020 die Mehrwertsteuer in der Gastronomie auf sieben Prozent ab, um Kneipen-, Restaurant-und Imbissbetreiber finanziell zu entlasten. Wegen der Energiekrise wurde die Regelung weiter verlängert. Erst Anfang dieses Jahres endete die Sonderregelung, der Mehrwertsteuersatz kletterte wieder auf 19 Prozent.

