Stand: 01.08.2024 10:11 Uhr 150 Feuerwehrleute bei Silobrand in Kollmar

In einem Silo auf dem Gelände einer Getreidemühle in Kollmar (Kreis Steinburg) ist in der Nacht zu Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben eines Sprechers der Leitstelle West versuchen derzeit 150 Einsatzkräfte aus den Kreisen Steinburg und Pinneberg den Brand unter Kontrolle zu bringen. Das Feuer ist nach ersten Angaben im Dach des Silos ausgebrochen. Wohnhäuser sind nicht gefährdet. Verletzte gibt es nicht.

Der Einsatz werde sich vermutlich noch bis in die Abendstunden hinziehen, weil es für die Feuerwehrleute schwierig sei, an den Brandherd heranzukommen, so der Sprecher der Leitstelle weiter. Die nahegelegene B431 ist wegen des Feuerwehreinsatzes in dem Bereich zur Zeit voll gesperrt.

