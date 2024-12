15-jährige Dart-Spielerin will hoch hinaus Stand: 22.12.2024 06:00 Uhr Julia Sönnichsen ist zwar erst 15 Jahre alt, hat beim Dart aber schon viel erreicht. Ihr Traum ist es, weiter Erfolg zu haben und viele Vereinsmitglieder glauben an eine ganz große Karriere.

von Jochen Dominicus

Konzentriert steht Julia Sönnichsen im Trainingsraum, 2,40 Meter entfernt von der Dartscheibe und peilt die "Triple 20" an. Die 20 im mittleren Bereich zu treffen ist das Ziel. Schafft die 15-Jährige aus Risum-Lindholm (Kreis Nordfriesland) es, würde sie 60 Punkte erzielen. Treffer ! Mehr kann ein einziger Pfeil nicht erreichen beim Dart. Das Ziel bei der Spielvariante "501", die auch auf den großen Bühnen, wie der derzeitigen Darts WM im berühmten "Ally Pally" in London gespielt wird: Schneller als der Gegner von 501 Punkten auf 0 zu werfen. Jeder Spieler hat immer drei Würfe, dann ist der andere dran. Die bestmögliche Punktzahl mit drei Pfeilen wäre also 180.

Platz drei beim internationalen Turnier in Ungarn

Heute ist es für Julia allerdings nur ein Trainingsmatch. Zweimal die Woche trainiert sie im Dartraum des "SV Frisia 03" in Risum-Lindholm, um auch an ihrer Technik zu arbeiten. "Ich bin eher nicht die Trainings-Fleißigste", sagt die Schülerin über sich selbst und visiert diesmal das sogenannte "Bullseye" an; den Punkt in der Mitte der Scheibe, der 50 Punkte zählt. "Wichtig beim Darten ist es, die Wurf-Bewegung durchzuziehen und nicht zu stocken, außerdem muss man sich enorm konzentrieren", sagt Julia Sönnichsen beim Training. Ihre Leidenschaft für Darts hat sie vor sechs Jahren entdeckt. Die Begeisterung ist von zuhause übergesprungen. Denn trainiert wird sie von ihrem Vater Michael, der die Jugend des Vereins betreut.

Vor ein paar Jahren machte er den Trainerschein, fährt seitdem mit seiner Tochter auch zu internationalen Turnieren. Im Oktober waren sie gemeinsam in Budapest in Ungarn. Julia holte dort überraschend bei den Mädchen den dritten Platz und war froh, endlich auch mal gegen andere Spielerinnen antreten zu können, denn Dart ist scheinbar immer noch Männersache. Viele weibliche Spielerinnen gibt es in Schleswig-Holstein nicht. Auch in ihrer Trainingsgruppe ist sie oft die Einzige. Von den insgesamt 60 Aktiven der Dartsparte in Risum-Lindholm sind nur sechs weiblich.

Gute Bedingungen für den Dartsport in Risum-Lindholm

Die Dartabteilung beim 2.100 Mitglieder starken "SV Frisia 03" gibt es seit 2016. Trainiert wird in den Räumen, wo früher die Schützen geschossen haben. Die Abteilung wurde 2019 aufgelöst, der Raum umgebaut und moderne Dart-Technik integriert. "Wir haben optimale, wenn nicht sogar die besten Bedingungen in ganz Schleswig-Holstein zum Dartspielen hier", sagt Michael Soennichsen stolz. Und das scheint sich mittlerweile herumgesprochen zu haben. Der zehnjährige Jakobus Hingst wird einmal die Woche von seinen Eltern mit dem Shuttlezug von Sylt zum Dart-Training gebracht. In ganz Schleswig-Holstein gibt es derzeit 18 Jugendmannschaften, die in den Jugendligen Nord, West, Ost gegeneinander antreten. Der "SV Frisia03" hat zwei Jugendmannschaften mit insgesamt 15 Aktiven.

Es kommt auf Konzentration und Ruhe an

"Sie hat sich unglaublich entwickelt." stellvertr. Spartenleiter Steffen Thun

Julia trainiert mittlerweile auch bei den Erwachsenen mit. Auch hier glauben viele an eine große Darts-Zukunft für Julia. "Sie hat sich unglaublich entwickelt. Ich glaube, wenn sie weitermacht, dann kann noch richtig was bei rauskommen", so Teammitglied und stellvertr. Spartenleiter Steffen Thun. Bei den deutschen Meisterschaften, den "German Masters" in Bochum in diesem Jahr holte sie den dritten Platz bei den Mädchen. 2021 war es im Doppel sogar Platz eins, im Folgejahr Platz drei.

Bruder glaubt an WM-Teilnahme

"Ich sollte etwas mehr trainieren.! Julia Sönnichsen

Aber es ist eben nicht nur Kopfsache, sondern zum Dartspielen gehört auch jede Menge Technik dazu, Ihre Pfeile wiegen 24 Gramm. Die müssen gut in der Hand liegen, sagt sie. Und, ganz wichtig: "Der Wurf muss durchgezogen werden, bloß nicht abbrechen, sonst wackelt der Pfleil" sagt Julia. Auch ihr Bruder Jacob spielt in der Jugendmannschaft und glaubt daran, dass seine Schwester irgendwann auch einmal im Ally Pally in London bei der Darts WM antritt. "Vielleicht in zehn Jahren!" sagt er, wenn sie etwas mehr trainieren würde. Etwa zweimal pro Woche ist es derzeit. "Ich sollte mehr trainieren, und noch fleißiger werden", gibt sich Julia selbstkritisch und träumt vom nächsten großen internationalen Turnier. Das startet im März in den Niederlanden.

