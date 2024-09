Stand: 20.09.2024 16:59 Uhr 11-Jährige in Quickborn vermisst

In Quickborn (Kreis Pinneberg) wird seit Donnerstag ein Mädchen vermisst. Laut Polizei wollte die 11-jährige Oksana nach Angaben ihrer Mutter bei einer Freundin übernachten, allerdings kam sie am nächsten Tag nicht wieder nach Hause. Über Angehörige wissen die Beamten, dass sich die 11-Jährige zwischenzeitlich in einem Bus in Pinneberg aufgehalten hatte. Hinweise zum Aufenthaltsort des Kindes nimmt die Kriminalpolizei Pinneberg oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

